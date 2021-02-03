غرفة التحكم المروري: جميع الطرقات ضمن منطقة #الشمال سالكة حالياً – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2021 - 08:26

غرفة التحكم المروري: جميع الطرقات ضمن منطقة #الشمال سالكة حالياً

منذ 2 ساعة 3 February، 2021
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