وزير الحرب الأمريكي يقيل جميع أعضاء المجالس الاستشارية لرسم سياسات البنتاغون

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن وزير الحرب الأمريكي لويد أوستن أقال جميع أعضاء المجالس الاستشارية المعنية برسم سياسة البنتاغون.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار شمل مرشحي إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وكذلك المسؤولين الذين عينتهم الإدارات السابقة.

ولفتت إلى أنه من خلال إقالة هؤلاء الأعضاء، اعتبارا من 16 شباط/فبراير، تجنب أوستن إقالة المستشارين الذين عينتهم إدارة ترامب بشكل انتقائي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بوزارة الحرب أن أوستن أمر أيضا بإعادة النظر في 42 مجلس إدارة على الأقل بحلول حزيران/يونيو.

المصدر: وكالات