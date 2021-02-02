الجيش اللبناني: خروق بحرية وجوية معادية في عدد من المناطق

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:”خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي بتاريخ 1/2/2021 ما بين الساعة 16.32 والساعة 16.34، المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالي 166 مترا.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

واعلنت في بيان ثان،”ان طائرتين حربيتين تابعتين للعدو الإسرائيلي، خرقتا بتاريخ 1/2/2021 الساعة 11.35 الأجواء اللبنانية من فوق حاصبيا واتجهتا شمالا وصولا حتى زحلة، ثم غادرتا عند الساعة 11.40.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

وفي بيان آخر، افادت المديرية “انه بتاريخ 1/2/2021 اعتبارا من الساعة 1.05 ولغاية الساعة 22.50 تم تسجيل 4 خروق جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، بعبدا، بيروت وضواحيها.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام