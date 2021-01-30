المكتب الإعلامي لأرسلان: تقليص التمثيل الدرزي في الحكومة تطاول على حقوق الدروز – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 30 2021 - 11:34

المكتب الإعلامي لأرسلان: تقليص التمثيل الدرزي في الحكومة تطاول على حقوق الدروز

منذ 1 ساعة 30 January، 2021
طلال ارسلان
لبنان

رد المكتب الإعلامي لرئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” الأمير طلال أرسلان في بيان، على الكلام الصادر عن المكتب الإعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري، والذي جاء فيه: “لن تكون هناك حكومة إلا من 18 وزيرا… ونقطة على السطر”، وقال: “إن مقاربة موضوع التمثيل الدرزي في الحكومة هي مقاربة ميثاقية ودستورية ووطنية بامتياز ولا علاقة لها بالخلافات السياسية، لذا من المفيد تذكير المعنيين أن التمثيل الدرزي الصحيح في الحكومة هو حق مكتسب وليس منة من أحد، والسعي إلى تقليص هذا التمثيل الى وزير واحد هو تطاول على حقوق الدروز، ولا يملك أحد هذا التوكيل لا الرئيس المكلف ولا أي فريق سياسي آخر، ولن نسمح بهذا التطاول، ونقطة عالسطر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة