اليمن: العدوان يرتكب عشرات الخروقات لاتفاق الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

واصلت قوى العدوان السعودي الاميركي الاماراتي على اليمن خرقها لاتفاق الحديدة، حيث سجل 227 خرقا للاتفاق خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر يمني أن “الخروقات تضمنت 10 غارات لطيران تجسسي على شارع الخمسين والدريهمي والفازة و36 خرقا بقصف مدفعي و148 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة”.

واضاف المصدر أن “من بين الخروقات تحليق 18 طائرة حربية في أجواء مدينة الحديدة والمنظر وكيلو16 والدريهمي وحيس والفازة والجبلية والجاح والتحيتا و15 طائرة تجسسية في أجواء المدينة وكيلو16 وحيس والجاح والدريهمي والجبلية والجاح والتحيتا”.

المصدر: موقع انصار الله