بسبب كورونا.. فرنسا تحظر دخول القادمين من خارج الاتحاد الاوروبي

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أن بلاده ستحظر دخول جميع المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي ومغادرتهم، إلا لأسباب قاهرة، وذلك بسبب تفشي وباء كورونا.

وقال كاستكس الدمعة “سيمنع دخول فرنسا ومغادرة أراضينا إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي ما لم تكن هناك أسباب قاهرة”، وأضاف “هذه القاعدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير المقبل”.

من جهته، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدم فرض حجر صحي كامل في البلاد، وأشار إلى ضرورة تشديد حضر التجول إضافة إلى إغلاق الحدود مع خارج الاتحاد الأوروبي.

وأكد ماكرون على أهمية تشديد الرقابة على القادمين من داخل الاتحاد بإلزامية الفحوصات السلبية لاختبار PCR وتكثيف حملات الفحوصات والتلقيح في البلاد.

المصدر: روسيا اليوم