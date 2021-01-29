فهمي للمنار: ما يحصل في طرابلس ليس عفويا والوضع تحت السيطرة

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال في لبنان محمد فهمي ان الوضع في مدينة طرابلس تحت السيطرة الكاملة.

وقال فهمي في حديث لبرنامج “حديث الساعة” على شاشة قناة المنار مساء الجمعة “ما يحصل في طرابلس ليس عفويا وتجييش الناس لا يمكن ان يكون من دون تمويل”، وتابع “هناك عدد من الموقوفين لدى الاجهزة الامنية واليوم ظهرت نتائج الاجراءات الامنية على الارض”.

وشدد فهمي على انه “لا تقصير من قبل الجيش اللبناني في طرابلس ومدسوسون قاموا بعمليات الحرق والتخريب ومن بينهم موقوفين، أما أهالي طرابلس لا يقومون بأعمال كهذه”، وأكد “سنعمل بكل ما أوتينا من قوة لمنع المس بهيبة الدولة”، واوضح “نعلم بأسماء المعتدين والمخربين في طرابلس”.

المصدر: قناة المنار