فهمي للمنار: ما يحصل في طرابلس ليس عفويا والوضع تحت السيطرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2021 - 23:00

فهمي للمنار: ما يحصل في طرابلس ليس عفويا والوضع تحت السيطرة

منذ 1 ساعة 29 January، 2021
محمد فهمي
لبنان

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال في لبنان محمد فهمي ان الوضع في مدينة طرابلس تحت السيطرة الكاملة.

وقال فهمي في حديث لبرنامج “حديث الساعة” على شاشة قناة المنار مساء الجمعة “ما يحصل في طرابلس ليس عفويا وتجييش الناس لا يمكن ان يكون من دون تمويل”، وتابع “هناك عدد من الموقوفين لدى الاجهزة الامنية واليوم ظهرت نتائج الاجراءات الامنية على الارض”.

وشدد فهمي على انه “لا تقصير من قبل الجيش اللبناني في طرابلس ومدسوسون قاموا بعمليات الحرق والتخريب ومن بينهم موقوفين، أما أهالي طرابلس لا يقومون بأعمال كهذه”، وأكد “سنعمل بكل ما أوتينا من قوة لمنع المس بهيبة الدولة”، واوضح “نعلم بأسماء المعتدين والمخربين في طرابلس”.

المصدر: قناة المنار

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