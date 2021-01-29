تشاويش أوغلو: نأمل رفع العقوبات عن إيران

و نقلا عن وكالة الاناضول، قال تشاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في اسطنبول الجمعة، إن “تركيا دعمت الاتفاق النووي مع إيران منذ البداية، وحتى ساهمت في تشكيله قبل التوقيع علىه” .

وفي إشارة إلى الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في عهد إدارة دونالد ترامب، أكد وزير الخارجية التركي على “ضرورة رفع العقوبات عن إيران وعودة الولايات المتحدة للاتفاق”.

وقال وزير الخارجية التركي إنه بحث مع السيد ظريف وبشكل مكثف، العلاقات الثنائية بين طهران وأنقرة، وكذلك سبل عقد لقاءات لم تكن ممكنة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبشأن المحور الرئيس لزيارة ظريف الى تركيا وهو تشكيل آلية 3+3 جنوب منطقة القوقاز ، قال أوغلو “لقد تم التوصل الى الهدنة جنوب القوقاز والجميع يريدون السلام والاستقرار ولا بد ان نكون شركاء في هذا الأمر”، مضيفاً أن “مقترح تشكيل آلية 3+3 للتعاون الاقليمي جاء من الرئيس الاذربيجاني الهام علييف بدعم من رؤساء تركيا وروسيا وباقي رؤساء دول المنطقة”.

وتابع قائلاً إن “اخي ظريف زار اذربيجان وروسيا وارمينيا وجورجيا قبل ان يصل الى تركيا لمتابعة هذا الموضوع ، وقد قمنا في لقاءاتنا بتقييم ما تم التوصل اليه”. كما رأى اوغلو أن “الاستقرار في جنوب القوقاز سيصب في مصلحة الجميع وخاصة شعب وحكومة ارمينيا ، وبالتالي فنحن بانتظار الخطوات البناءة لهذا البلد في هذا المجال”.