#صور: خروج المصليين من المسجد الأقصى المبارك عقب أداء صلاة الجمعة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2021 - 18:24

#صور: خروج المصليين من المسجد الأقصى المبارك عقب أداء صلاة الجمعة

منذ 53 mins 29 January، 2021
الأقصى
خبر وصورة - عربي وإقليمي - فلسطين
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المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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