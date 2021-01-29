اجتماع امني مشترك حول طرابلس… فهمي: اعمال التخريب لا تمت الى ثورة الجياع بصلة وطرابلس لن تسمح للمغرضين بتخريبها

عقد وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي بعد ظهر اليوم، في مكتبه في الوزارة، اجتماعا أمنيا شارك فيه قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي، وتم البحث في الاوضاع الامنية المستجدة في كل المناطق اللبنانية، وخصوصا في مدينة طرابلس.

وشدد فهمي على “ضرورة تعزيز التنسيق بين الاجهزة الامنية كافة حماية للمواطنين والأملاك العامة والخاصة”. واعتبر ان “ما حصل في مدينة طرابلس من اعمال تخريبية واعتداءات على الاملاك العامة واحراق مبنى البلدية لا يمت الى ثورة الجياع بصلة”، مؤكدا أن “طرابلس ستبقى كما كانت بهمة العاقلين من ابنائها، عصية على الانجرار وراء العابثين بأمنها وأمن لبنان، وبعيدة كل البعد عن السماح لأيادي المغرضين بتخريبها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام