المملكة المتحدة تنتظر الموافقة على لقاح “نوفافاكس” لبدء التطعيم

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الجمعة، أن “الخدمات الصحية البريطانية جاهزة للبدء فورًا في تطعيم السكان ضد “كوفيد-19” بالعقار الأميركي “نوفافاكس”، إذا تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة التنظيمية الوطنية”. وغرد هانكوك غبر “تويتر” قائلاً “إذا اجتاز اللقاح اختبارات السلامة الصارمة لوكالة الأدوية والمنتجات الصحية بالمملكة المتحدة، فإن النظام الصحي الوطني مستعد لبدء توزيع 60 مليون جرعة قمنا بتأمينها”.

هذا وتستخدم المملكة المتحدة، حالياً، اللقاح الأميركي الألماني “فايزر” و”أسترازينسا” البريطاني، وقد انضم لقاح “موديرنا” الأميركي مؤخرًا إلى قائمة اللقاحات المعتمدة للاستخدام في المملكة المتحدة، ومن المقرر أن يتم تسليم العقار في الربيع. هذا وأعلنت شركة “نوفافاكس” الأميركية، في وقت سابق، أن لقاحها فعال بنسبة 89.3 بالمئة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في المملكة المتحدة منذ أوائل أيلول/سبتمبر 2020.

المصدر: سبوتنيك