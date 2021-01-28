وزير الخارجية الألماني: الولايات المتحدة ستغير سياستها تجاه أفغانستان وإيران

توقع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الخميس أن “الولايات المتحدة ستغير مسارها بشأن توقيت الانسحاب من أفغانستان والاتفاق النووي مع إيران، بعد أن أصبح جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة”. وقال ماس في إحاطة “من المهم أن تكون العملية السياسية والانسحاب مترابطين. وإذا انسحبت القوات الأميركية والناتو قبل أن تنجح محادثات السلام بتحقيق تغير حاسم، فهناك تهديد بأن تبتعد طالبان عن السعي إلى إيجاد حلول عبر المفاوضات”.

وأشار إلى أن “الولايات المتحدة والأوروبيين متحدون في الرأي بأنه يجب أن تكتمل العملية في أفغانستان ، لكن من الضروري العمل بطريقة منسقة”. ويتوقع ماس أن يغير بايدن مسار الولايات المتحدة بشأن إيران قائلا “أنطلق من افتراض أن “الترويكا” الأوروبية والولايات المتحدة ستدخلان بسرعة كبيرة في مفاوضات”، مشيرًا إلى أن إيران يجب أن تتقيد أيضًا بالتزاماتها.

وأضاف “إذا كان من الممكن حقا إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية ، فإن رفع العقوبات وغياب عقوبات جديدة مرتبطان بذلك”.

المصدر: سبوتنيك