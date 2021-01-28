قاليباف: التخصيب بنسبة 20 بالمئة يجري أسرع من الخطة الزمنية المقررة

تفقد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني محمد باقر قاليباف منشأة فردو النووي في محافظة قم (جنوب طهران)، قائلاً إن “عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة تمضي أسرع من الخطة الزمنية المقررة”.

واوضح قاليباف إن “المقرر هو انتاج 120 كيلوغراماً سنوياً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة، لكن المتخصصين الايرانيين استطاعوا خلال شهر واحد انتاج 17 كيلوغراما مايعني ان العملية تجري اسرع من الوقت المقرر”.

واضاف أن “نصب اجهزة الطرد المركزي من طراز IR2m يجري حسب الخطة الموضوعة، حيث نصبت بعض الأجهزة والاخرى جاهزة للنصب”. وتحدث قاليباف عن أهمية الصناعات النووية السلمية في تنمية البلدان، معربا عن شكره وتقديره للكوادر العاملة في هذا المجال.

كما اعرب عن شكر مجلس الشورى للحكومة لقيامها بتنفيذ قانون المجلس خطوة بخطوة بشأن المراحل التي ينبغي اتخاذها علي صعيد النشاط النووي حتى رفع الحظر الكامل عن الشعب الإيراني .

واشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى أن “الاطراف الغربية في الاتفاق النووي لم تنفذ التزاماتها في اطار الاتفاق، ولذا فنحن في حل من تنفيذ التزاماتنا”.

وتابع قاليباف قائلا “متى ما عملت الاطراف الاخرى بتعهداتها ، وتم رفع الحظر عن ايران خاصة في مجال بيع النفط والتجارة والشؤون المصرفية ، وأُبلغ مجلس الشورى بذلك فأن ايران وطبقا للمادتين 36 و37 من الاتفاق النووي ستعود الى التزاماتها في اطار الاتفاق”.

المصدر: ارنا