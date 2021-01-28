اليمن: تحرير 5 من أسرى الجيش واللجان في عملية تبادل بجبهة مأرب

تم تحرير 5 من أسرى الجيش اليمني واللجان الشعبية الخميس في عملية تبادل بوساطة محلية مع قوى العدوان السعودي الاميركي الاماراتي في جبهة مأرب.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن عبد القادر المرتضى إنه “تم تحرير 5 من أسرى الجيش واللجان الشعبية عبر سيط محلي في جبهة مأرب”.

الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للأسرى تعقد مشاورات في العاصمة الأردنية عمان بشأن ملف الأسرى، حيث من المفترض أن يتم الاتفاق على تحرير 200 أسير من الجيش واللجان الشعبية مقابل 100 أسير من مرتزقة مرتزقة العدوان بينهم شقيق عبد ربه منصور هادي.

المصدر: موقع انصار الله