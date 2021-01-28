مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة دهم واقتحامات لمدن الضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الشاب يوسف هشام عرفة (19 عاما)، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.

وأضافت مصادر أمنية، أنه عقب اقتحام المخيم اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اطلقت قنابل الغاز والصوت، دون إصابات.

وفي منطقة العساكرة شرق بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين أحمد، وشادي وعوض عساكرة، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها دون أن تعتقل أحدا من القاطنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال داهمت البلدة منتصف الليل وفتشت عددا من المنازل، واعتقلت الشاب يحيى وائل شبيطة (26 عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 4 شبان من بلدة حزما شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت من حزما محمد حسين الخطيب، وعلي ياسر الخطيب، ووليد سالم الخطيب، ومحمد حمزة مبارك، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وكانت قوات الاحتلال قد أفرجت مساء امس عن عودة احمد الخطيب، وأسامة علي الخطيب، وعادل عصام الخطيب، ومصعب عبد الرحمن الخطيب، ونديم عبد الحميد الخطيب بعد اعتقالهم في وقت سابق من البلدة.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 3 مواطنين من مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد أحمد عطا شراكة (35 عاما)، ومحمود محمد الغليظ (17 عاما)، ومحمد رائد مصاروة (19 عاما) بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

المصدر: فلسطين اليوم