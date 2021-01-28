سقوط 226 جريحا من المدنيين والعسكريين في مواجهات طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2021 - 00:48

سقوط 226 جريحا من المدنيين والعسكريين في مواجهات طرابلس

منذ 1 ساعة 27 January، 2021
طرابلس
لبنان

افادت الوكالة الوطنية للاعلام في طرابلس ان حدة المواجهات في طرابلس خفت بين عدد من المحتجين وعناصر مكافحة الشغب ووحدات الجيش اللبناني التي تعمل على مطاردتهم والزامهم بالتراجع الى عمق الاحياء الداخلية، لا سيما باتجاه شارع الحرية.
واستقدم الجيش تعزيزات عسكرية ونفذ انتشارا واسعا في ساحة النور والشوارع المحيطة بها، وقد اسفرت المواجهات اليوم عن سقوط 226 جريحا من المدنيين والعسكريين.
واكد الصليب الاحمر ان”35 مصابا تم نقلهم الى مستشفيات المدينة، بعضهم بحالة حرجة فيما تمت معالجة 67 ميدانيا، اما فرق جهاز الطوارىء والاغاثة فقد اعلنت انها اسعفت 93 مصابا ميدانيا ونقلت 31 جريحا الى مستشفيات المدينة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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