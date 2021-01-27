”ملصقات متغيرة الألوان“ للكشف عن فيروس كورونا

مع استمرار انتشار فيروس كورونا يبحث الباحثون عن طرق جديدة ومبتكرة للمساعدة في اكتشاف الحالات وإدارتها. يقوم فريق في جامعة كاليفورنيا سان دييغو بتطوير شيء ما للمساعدة في القيام بذلك: ملصق متغير اللون.

الملصق عبارة عن شريط اختبار مكن وضعه على الأقنعة الجراحية أو القماشية واكتشاف فيروس كورونا في أنفاس المستخدم أو لعابه ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الجامعة.

عندما يتنفس الشخص الذي يرتدي القناع ، يهدف شريط الاختبار إلى اكتشاف جزيئات انقسام البروتين الناتجة عن عدوى COVID-19. بمجرد أن يزيل المستخدم القناع ومواد الاختبار، يتحول شريط الاختبار إلى لون معين ، فهذا يعني أن جزيئات العدوى موجودة.

تقول الجامعة إن الاختبار سيكون مشابهًا لاختبار الحمل المنزلي ، حيث يحتوي شريط الاختبار على خط تحكم يُظهر الشكل الذي ستبدو عليه النتيجة الإيجابية.

أشار جيسي جوكيرست ، أستاذ الهندسة في كلية الهندسة بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو جاكوبس والباحث الرئيسي في المشروع ، إلى أن الشرائط لن تحل محل بروتوكولات الاختبار، وقال في البيان الصحفي “انه أسلوب للمراقبة ، يشبه وجود كاشف دخان في منزلك”. “هذا سيبقى موجوداَ واذا شعرت بعوارض فيمكنك استخدامه ةن ثم اجراء اختبار أكثر تعقيدًا”.

يهدف جوكيرست والباحثون في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو إلى اختبار الشرائط على عينات لعاب COVID-19 الإيجابية قبل اختبارها على المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وقالت جامعة كاليفورنيا في بيانها إن الهدف من المشروع هو المساعدة في توفير “مراقبة بسيطة وبتكلفة قليلة وموثوقة لعدوى COVID-19 التي يمكن إجراؤها يوميًا وتنفيذها بسهولة في الأماكن التي تفتقر إلى الموارد”.

من المتوقع أن تكلف الاختبارات بضعة سنتات فقط لإنتاجها ، مما يجعل تكلفتها قليلة للاختبار اليومي ، لا سيما في المنشآت المعرضة لخطر انتشار فيروس كورونا ، مثل السجون وملاجئ المشردين وعيادات غسيل الكلى.

المصدر: cbsnews