سوريا توافق على الانضمام لمبادرة تأمين لقاح كورونا

وافقت الحكومة السورية على الانضمام لمبادرة أطلقتها منظمة الصحة العالمية لتأمين اللقاح الآمن ضد فيروس كورونا “بالسرعة الممكنة”.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن المجلس وافق على انضمام سوريا لمبادرة “كوفاكس” عبر منظمة الصحة العالمية، مشيرا أن ذلك تم “بعد حل بعض النقاط العالقة” لتأمين اللقاح الآمن ضد فيروس كورونا بالسرعة الممكنة.

وأوضحت رئاسة الوزراء أنها كلفت وزارة الصحة “اتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الخصوص مع استمرار التفاوض مع الدول الصديقة لاستجرار اللقاح وتأمينه للمواطنين”.

وأكد المجلس على “التشدد في الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا”.

المصدر: وكالة سانا