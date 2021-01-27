بالفيديو | الجيش اللبناني يبعد محتجين حاولوا الاعتداء على سرايا طرابلس

يلاحق الجيش اللبناني مجموعات من المحتجين في الأسواق الداخلية لمدينة طرابلس، في وقت تشهد ساحتا الكورة والنجمة مواجهات عنيفة بين عناصر من الجيش وعدد من الشبان الذين يعمدون الى إلقاء قنابل المولوتوف والحجارة، وإطلاق المفرقعات النارية باتجاه القوى الامنية.

وأطلقت القوى الامنية القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم واجبارهم على التراجع إلى عمق الأسواق الداخلية، وأسفرت المواجهات الى سقوط اكثر من ثلاثين جريحا من كلا الطرفين، وقد عملت عناصر الصليب الاحمر على نقل اكثر من ست حالات الى مستشفيات المدينة، فيما تمت معالجة العدد الآخر ميدانيا. وقام الجيش اللبناني بإغلاق كل الطرقات الفرعية التي تؤدي إلى ساحة النور بآلياته العسكرية, وأبعد المحتجين ومنعهم من الدخول إلى سرايا طرابلس.

المصدر: الوكالة الوطنية + موقع المنار