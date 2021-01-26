وزير الصحة العراقي يبدي تخوفه من زيادة الإصابات بكورونا

أبدى وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، تخوفه من زيادة الإصابات بفيروس كورونا، فيما عزا سبب التخوف إلى “عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية من الفيروس”.

وقال في تصريح صحفي، إن “العراق تعامل مع جائحة كورونا بجدية وحزم وبإجراءات صارمة، وما زلنا نحذر من زيادة الإصابات”.

وأضاف، أن “وزارة الصحة اتخذت الإجراءات اللازمة لترصين وتطوير البنى التحتية وساهم ذلك بالسيطرة على الفيروس”.

وأشار التميمي إلى أن “الأطفال يحملون الفيروس وهم ناقلون له دون أن تظهر الأعراض عليهم”.

وتابع وزير الصحة العراقي، أن “العراق مازال يحقق نتائج طيبة وجيدة في انحسار الوباء، لكن ما زالنا متخوفين من زيادة الإصابات وذلك لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية”.

المصدر: وكالات