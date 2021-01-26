اليمن: العدوان يواصل جرائمه في مختلف المناطق

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن الثلاثاء 13 غارة جوية على محافظتي مأرب وصعدة.

واكد مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان شن 5 غارات على مديرية صرواح وغارة على مديرية جبل مراد بمحافظة مأرب ، كما شن 7 غارات على مديرية الظاهر بصعدة”.

من جهة ثانية، أوضح المصدر أن “قوى العدوان ارتكبت في الحديدة أكثر من 227 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الدريهمي والجبلية و 8 غارات لطيران تجسسي على الجبلية والدريهمي”.

وأضاف المصدر أن “خروق العدوان شملت، تحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والدريهمي والجبلية والتحيتا و17 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي و184 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة”.

المصدر: موقع انصار الله