العدو الاسرائيلي يعتدي على ممتلكات الفلسطينيين في الاغوار المحتلة

شنت قوات العدو الإسرائيلي الاثنني حملة عسكرية واسعة استهدفت تدمير ومصادرة عشرات الخيام والبركسات، استمرت لعدة ساعات، في تجمع البرج والمالح في الاغوار الشمالية بالاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “ما تسمى بالادارة المدنية وقوه كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي مكونه من (6) جيبات عسكرية و(3) جيبات تابعة لما تسمى الادارة المدنية وجيب تابعة لما تسمى حماية الطبيعة الاسرائيلية، ورافعتين وباجر، اقتحموا خربة البرج بالاغوار الشمالية وشرعوا بهدم مساكن المواطنين وحظائر اغنامهم في تلك المنطقة، حيث ان العملية استهدفت تشريد عشرات المواطنين واخلائها بالكامل”.

المصدر: وكالة معاً