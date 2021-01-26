الولايات المتحدة تسجل 147 ألف إصابة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأميركية الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 في الولايات المتحدة الأميركية، خلال الـ24 ساعة الماضية بـ 147ألف إصابة و 1758 وفاة. ووفقا لبيانات الجامعة، في الولايات المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل 147254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفقاً لبيانات الجامعة، منذ تفشي الوباء في البلاد، تم تسجيل أكثر من 25 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 421 ألف وفاة.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بفارق كبير مع باقي الدول في كلا المؤشرين. وسبق أن توقع كل من رئيس البلاد الجديد، جو بايدن، ومدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روبيرت ريدفيلد، أن تستمر الأوضاع الوبائية بالتدهور في شباط/فبراير المقبل.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

المصدر: سبوتنيك