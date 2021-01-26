ظريف من موسكو: تشكيل اتحاد سداسي للتعاون هو الهدف الاهم لجولتنا في دول منطقة القوقاز – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2021 - 13:10

ظريف من موسكو: تشكيل اتحاد سداسي للتعاون هو الهدف الاهم لجولتنا في دول منطقة القوقاز

منذ 1 ساعة 26 January، 2021
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