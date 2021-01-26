ظريف من موسكو: تشكيل اتحاد سداسي للتعاون هو الهدف الاهم لجولتنا في دول منطقة القوقاز – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2021 - 13:10
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محمد جواد ظريف من موسكو: تشكيل اتحاد سداسي للتعاون هو الهدف الأهم لجولتنا في دول منطقة القوقاز
وزير الخارجية الروسي: إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني هو من أكثر القضايا الملحة وروسيا وإيران مهتمتان بالعودة الى تنفيذه
سيرغي لافروف: موسكو وطهران مهتمتان بإطلاق الحوار بين دول الخليج ودفع التسوية في افغانستان
ظريف في رسالة الى دول الخليج الفارسي: ايران لم تشن حروبا بالوكالة بالمنطقة لأنها لا تملك وكلاء بل أصدقاء
اتفاق بين السودان وكيان العدو على تبادل فتح سفارات بأقرب وقت خلال زيارة لوزير المخابرات الصهيوني إيلي كوهين الى الخرطوم
البحرين: مسيرات شعبية تضامنية مع الشعب اليمني في اليوم العالمي من أجل اليمن وإعلان وحدة المصير بوجه العدوان الأميركي
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وزارة الصحّة المكسيكية: حصيلة الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في البلاد تجاوزت الـ 150 ألفاً
الرئيس الأميركي جو بايدن يتوقع بحلول الصيف المقبل اقتراب الولايات المتحدة من بلوغ مناعة القطيع ضد فيروس كورونا
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رئيس فريق الإدعاء في محاكمة ترامب: ترامب تورط في ارتكاب جرائم وجنح جسيمة من خلال التحريض على العنف
مسؤولون في البنتاغون: جنود الحرس الوطني المنتشرون في واشنطن سيبقون حتى منتصف آذار/مارس بسبب "تهديدات مستمرّة"
البيت الأبيض: الرئيس بايدن يؤكد في اتصال مع المستشارة الألمانية عزمه تقوية التحالف مع حلف الناتو والاتحاد الأوروبي
مجلس الشيوخ الأميركي يثبّت تعيين "جانيت يلين" في منصب وزيرة الخزانة
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش: العالم يمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ مئة عام
الخارجية الإيرانية: وفد سياسي من حركة طالبان يصل الى طهران لبحث مسار عملية السلام في أفغانستان
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
زعيم الديموقراطيين في الكونغرس: لائحة الاتهام بحق ترامب ستحال الإثنين على مجلس الشيوخ لمحاكمته بتهمة التحريض على التمرد
مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنعمل مع حلفائنا الأوروبيين في قضايا عدة منها ما يخص الصين وإيران وروسيا
الكرملين يرحب باقتراح بايدن تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت)
الأمم المتحدة: مليونا نازح بسبب أعمال العنف في منطقة الساحل الإفريقي في عدد قياسي محزن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
ظريف من موسكو: تشكيل اتحاد سداسي للتعاون هو الهدف الاهم لجولتنا في دول منطقة القوقاز
منذ 1 ساعة
26 January، 2021
اتحاد سداسي
دول منطقة القوقاز
روسيا
ظريف
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