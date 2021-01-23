قوى الامن: توقيف سارق أجهزة إنترنت في عاليه وبعلشميه

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة على مختلف الأراضي اللبنانية، وبعدما كثرت في الآونة الأخيرة سرقة أجهزة الإنترنت “Access point” عن أسطح المباني والمنازل في منطقتي عالية وبعلشميه، كثفت الشعبة إجراءاتها الاستعلامية والميدانية في أماكن حصول هذه العمليات.

بنتيجة الإستقصاءات والتحريات، تمكنت من تحديد هوية السارق، ويدعى ب. ح (مواليد 1997، سوري الجنسية).

بتاريخ 20/1/2021 وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من تحديد مكانه وتوقيفه في بلدة بيصور. بتفتيشه ومنزله، تم ضبط 15 جهازا “Access point” مسروقا.

وبالتحقيق معه، اعترف أنه أقدم بتواريخ مختلفة على تنفيذ 36 عملية سرقة من هذا النوع عن أسطح المباني والمنازل ضمن عاليه وبعلشميه، وأنه باع 10 أجهزة مسروقة بمبلغ مليوني ليرة لبنانية.

أجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام