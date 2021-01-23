18 إصابة في انفجار عرضي بأحد المنازل في بيت حانون شمال قطاع غزة

أصيب 18 مواطناً فلسطينيا، صباح اليوم السبت، جراء انفجار عرضي بأحد المنازل في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية ان عدد الاصابات جراء الانفجار ارتفع لـ 18 إصابة بينهم إصابات خطيرة ومتوسطة وطفيفة.

وكان وقع انفجار قوي في أحد المنازل بالقرب من شارع ابو عودة ببلدة بيت حانون شمال القطاع أدى الى سقوط اصابات بين صفوف المواطنين وتضرر كبير لمنازل المواطنين المجاورة.

من جانبه، أكد اياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني وقوع انفجار في أحد المنازل ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، صباح اليوم السبت، أدى لوقوع عدد من الإصابات.

وبين البزم خلال تصريح مقتضب ان قوات من الشرطة وأطقم الخدمات الطبية والدفاع المدني وصلت إلى المكان، وتقوم بواجبها في إخلاء الإصابات، وتم فتح تحقيق لمعرفة مسببات الانفجار.

المصدر: فلسطين اليوم