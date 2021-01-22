وزارة الصناعة طلبت ابلاغها عن اي مستوعبات في المرافىء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 22 2021 - 20:28

وزارة الصناعة طلبت ابلاغها عن اي مستوعبات في المرافىء

منذ 20 mins 22 January، 2021
وزارة الصناعة
لبنان

أصدرت وزارة الصناعة في بيان انه “بتاريخ العشرين من كانون الثاني 2021، طلبت وزارة الصناعة من جمعية الصناعيين التعميم على جميع اعضائها لابلاغ الوزارة عن أي مستوعبات لديهم موجودة على المرافىء، ولا سيما تلك التي تحتوي على مواد يمكن اعتبارها خطرة.

واليوم، تتوجه الوزارة مجددا الى جميع الصناعيين المنتسبين الى الجمعية وغير المنتسبين لابلاغها عن هذا الموضوع قبل يوم الاثنين 25-1-2021، لاجراء المقتضى بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والجهات المختصة، وذلك على البريد الالكتروني العائد للمدير العام لوزارة الصناعة:
generaldirector@industry.gov.lb”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة