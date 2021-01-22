دياب طلب مساعدة المانيا لتوفير أسرة عناية فائقة وأجهزة تنفس وأوكسيجين للمصابين بكورونا

طلب رئيس حكومة تضريف الاعمال في لبنان حسان دياب من المانيا مساعدة لبنان على توفير أسرة عناية فائقة مع أجهزة تنفس وعبوات أوكسيجين للمصابين بداء كورونا.

وشدد دياب خلال استقباله سفير المانيا في لبنان أندرياس كيندل الجمعة على أن “لبنان لا يطلب مساعدات مالية مباشرة، بل بإمكان المانيا دعم المستشفيات مباشرة للتمكن من استيعاب واستقبال مرضى كورونا بالسرعة اللازمة”، وتمنى “توفير مليوني لقاح، علاوة على اللقاحات التي طلبها لبنان من دول أخرى، لتأمين كمية لقاحات تغطي كافة اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية”.

وأطلع السفير الألماني الرئيس دياب على تقدم عملية إزالة النفايات والترسبات الكيميائية في مرفأ بيروت والناتجة عن انفجار 4 آب وشحنها إلى المانيا، وأبدى الرئيس دياب حرصه على إنجاز هذه المهمة في أسرع وقت ممكن.

من جهة ثانية، استقبل دياب السفير المصري في لبنان ياسر علوي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام