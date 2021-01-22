“تجمع العلماء”: على الحريري اعتماد معايير واحدة في تأليف الحكومة

طالب “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الجمعة “رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالقيام بمسؤوليته الوطنية والمبادرة فورا الى تأليف الحكومة الممكن تأليفها من دون إثارة مشاكل”.

وقال التجمع “هذه الحكومة لن تكون إلا عبر اعتماد معايير واحدة في التأليف وأن يتنازل عن بعض مطالبه الخاصة الصغيرة لمصلحة الوطن العليا الكبيرة”، وتابع “هذا مطلوب أيضا من بقية لأفرقاء وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”.

من جهة ثانية، طالب التجمع “القضاء بتوفير كل المستندات المطلوبة منه للقضاء السويسري كي يصار الى التحقيق في التحاويل المالية مقدمة لاعادتها”.

في سياق آخر، استنكر التجمع “التفجير المزدوج في ساحة الطيران وسط بغداد”، ولفت الى أن “هذا الانفجار هو بدايات التنسيق الأمني بين دول التطبيع والعدو الصهيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام