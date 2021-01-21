اليمن: دعوات للخروج بمسيرات غضب تنديدا بالعدوان الأمريكي

دعت اللجنة المنظمة للمسيرات في اليمن الخميس “أحرار وشرفاء الشعب اليمني للخروج المشرف في مسيرات غضب عارمة تحت عنوان (الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية)”.

وأوضحت اللجنة أن “المسيرات الجماهيرية ستكون في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات وذلك عصر الاثنين القادم”، وأشارت إلى أنه “سيتم تحديد ساحات المسيرات في وقت لاحق”.

وحثت اللجنة “جماهير الشعب اليمني للحضور الكبير والمشرف تأكيدا على أن الشعب اليمني لن ينكسر ولن يوهن عزمة وصلابته وصموده في وجه العدو مهما كانت التحديات، وتأكيدا على أن العدوان والحصار الأمريكي تعتبر كبرى الجرائم الارهابية”.

المصدر: موقع انصار الله