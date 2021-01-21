اليمن: العدوان يواصل الاعتداءات في عدة محافظات

شنت طائرات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الخميس عدة غارات على محافظتي مأرب وصعدة في اليمن.

وقال مصدر أمني يمني إن “طيران العدوان شن 4 غارات على مديرية صرواح وغارة على مديرية جبل مراد في محافظة مأرب و3 غارات على منطقة بني خولي في مديرية منبه بصعدة أدت لأضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين”.

ولفت المصدر الى انه “في الحديدة ارتكبت قوى العدوان أكثر من 179 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و4 غارات لطيران تجسسي على الجبلية”.

المصدر: موقع انصار الله