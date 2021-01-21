اليمن: وقفة شعبية بتعز تنديدا بالممارسات الأمريكية ودعما لانصار الله

نظمت وقفة شعبية في مديرية شرعب الرونة بمحافظة تعز اليمنية تنديدا بالممارسات الاميركية واخرها القرار الذي يستهدف أنصار الله ويعتبرها “منظمة إرهابية”.

واكد المشاركون في الوقفة أن “القرار يعكس فشل الإدارة الاميركية وحلفائها في اليمن”، ولفتوا إلى أن “أنصار الله حركة وطنية تمثل الشعب كله في مواجهة الهيمنة الأمريكية”.

وشدد المشاركون على “أهمية استمرار الثبات والصمود في مواجهة تحالف العدوان الإرهابي وإفشال مخططاته التآمرية”، ونددوا “باستمرار العدوان والحصار واحتجاز المشتقات النفطية”، واستنكروا “الصمت الدولي تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم وانتهاكات وإرهاب منذ ست سنوات”.

المصدر: موقع انصار الله