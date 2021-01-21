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January 21 2021 - 02:02

#المغرب يسجل 1152 إصابة و32 وفاة جديدة بكورونا

منذ 42 mins 21 January، 2021
المغرب
المغرب - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الصحة المغربية امس الأربعاء تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 1246 حالة الثلاثاء.
وارتفع مجمل الإصابات إلى 462542 منذ ظهور أول إصابة في الثاني من مارس 2020.
كما سجلت الوزارة 34 وفاة انخفاضا من 32 الثلاثاء، ليصعد إجمالي الوفيات إلى 8011، فيما تعافت 940 حالة جديدة ليبلغ إجمالي المتعافين 436626.
ومدد المغرب حضر التجول أسبوعين إضافيين على إثر التطور الوبائي لفيروس كورونا على الصعيد العالمي، وظهور طفرات جديدة من هذا الفيروس في بعض الدول المجاورة، حيث أعلنت الرباط يوم الاثنين ظهور أول إصابة في المملكة بالطفرة الجديدة.

المصدر: وكالات

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