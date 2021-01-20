17 نائبا جمهوريا يبعثون رسالة مشتركة لبايدن ويؤكدون تطلعهم للعمل معه

بعث 17 نائبا جمهوريا رسالة مشتركة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أكدوا فيها تطلعهم للعمل معه.

وجاء في الرسالة: “بعد صدور قرارين بالعزل وتحقيقات مطولة وهجوم مروع على عاصمة أمتنا، من الواضح أن الانقسام الحزبي بين الديمقراطيين والجمهوريين لا يخدم الولايات المتحدة”.

وأعرب أعضاء الكونغرس الجمهوريون الجدد عن استعدادهم للعمل مع بايدن وإدارته في عدد من القضايا بما في ذلك الإغاثة من فيروس كورونا وتعزيز البنية التحتية لأمريكا وإحياء الاقتصاد.

وكتبوا: “نؤمن إيمانا راسخا بأن ما يوحدنا كأميركيين هو أعظم بكثير من أي شيء قد يفرقنا.. نأمل أن نتمكن من تجاوز الصراع الحزبي للتفاوض بشأن تغيير ذي مغزى للأمريكيين في جميع أنحاء البلاد والحفاظ على مكانة الولايات المتحدة كأفضل دولة في العالم”.

المصدر: وكالات