انحسار المنخفض الجوي بعد الظهر والطقس غدا شديد البرودة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الاربعاء غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس في درجات الحرارة .

– الحال العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة منخفض جوي ماطر مصحوب بكتل هوائية باردة حتى بعد ظهر اليوم الأربعاء، حيث ينحسر تدريجيا بينما يبقى تأثير الكتل الهوائية الشديدة البرودة خلال الأيام القليلة المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

– الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع درجات حرارة متدنية صباحا ونسبة رطوبة منخفضة على الساحل، يتكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع ال 1000متر و ما فوق .

– الجمعة: صاف اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة ، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة. يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من 1200 متر و رياح شمالية شرقية ناشطة مساء .

– السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة ، مع رطوبة منخفضة و رياح شمالية شرقية ناشطة خصوصا شمال البلاد.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل : من 6 الى 14 درجة، فوق الجيال من 6 الى 10درجات، في الداخل من 5 الى 10 درجات.

– الرياح السطحية: غربية الى شمالية – غربية ناشطة سرعتها بين 30 و 45 كم/س.

– الانقشاع: سيء الى متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و60 % .

– حال البحر: مائج (ما يقارب 3 امتار)، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

– الضغط الجوي: 769 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية