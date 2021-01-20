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January 20 2021 - 04:28

حزب العمال الأسترالي يتهم موريسون بتقديم علاقته مع ترامب على المصلحة الوطنية

منذ 58 mins 20 January، 2021
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون
أخبار دولية - استراليا

اتهم حزب العمال الأسترالي رئيس الوزراء سكوت موريسون بتقديم علاقته الشخصية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المصلحة الوطنية، مما أضر بالعلاقات مع فريق الرئيس المنتخب جو بايدن.

وهاجم زعيم حزب العمال المعارض أنتوني ألبانيز طريقة معالجة موريسون للتحالف بين البلدين والتحديات الرئيسية بما في ذلك تغير المناخ.

واعتبر أن “موريسون ذهب بعيدا جدا في ترسيخ العلاقة وتقاربه مع ترامب ويرجع ذلك جزئيا إلى الدوائر السياسية التي يتشاركانها”.

كما دعا موريسون إلى إعادة الانخراط في تعاون متعدد الأطراف، مضيفا: “موريسون لا يزال خائفا من المتطرفين اليمينيين الذين يشكلون حجر الأساس للدعم الشخصي لترامب”.

المصدر: وكالات

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