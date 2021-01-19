كرامي: هل المنظومة المالية الفاسدة التي تحكم لبنان ستسمح بافتضاح أمر حاكم المصرف المركزي؟

قال النائب فيصل كرامي “نحن الآن بانتظار ان كانت المنظومة المالية الفاسدة التي تحكم لبنان منذ ثلاثين عاما ستسمح بافتضاح أمر حاكم المصرف المركزي الذي سيؤدي حكما الى سلسلة من الفضائح لن توفر احدا كما لعبة الدومينو”.

ولفت كرامي الثلاثاء الى ان “جهات دولية موثوق بها تكشف قيام حاكم مصرف لبنان بتحويل مبالغ مالية ضخمة الى الخارج باسمه وباسم شقيقه ومساعدته، وتطلب تعاون القضاء اللبناني للتحقيق في هذا الموضوع”، وتابع “رياض سلامة ينفي معتبرا أن هذه الاتهامات هي مجرد فبركات”.

واعتبر كرامي ان ذلك “كافيا لمساءلة رياض سلامة معنويا وأخلاقيا وجنائيا بوصفه المؤتمن على الاستقرار النقدي والمالي في لبنان حسب موجبات وظيفته التي ينص عليها قانون النقد والتسليف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام