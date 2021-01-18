الأمم المتحدة: تعيين السلوفاكي يان كوبيش مبعوثا خاصا للأمين العام إلى ليبيا

قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الإثنين، بتعيين السلوفاكي، يان كوبيش، مبعوثا خاصا له إلى ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا.

وفي وقت سابق أيد مجلس الأمن الدولي ترشيح المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، لشغل منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.

ظل منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا شاغرا منذ آذار/مارس 2020، عندما قدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، استقالته. وأثناء توليه هذا المنصب أصبح من الممكن انعقاد مؤتمر برلين ، حيث تم التوافق على عدد من المعايير لتسوية النزاع. ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي طوال فصل الصيف من التوافق على ترشيح خلف لسلامة بسبب التناقضات.

وقد رأى مندوبو أفريقيا أن هذا المنصب ينبغي أن يشغله ممثل من داخل القارة، وفي النهاية، وافق مجلس الأمن في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي على ترشيح نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص للتسوية في الشرق الأوسط. ومع ذلك، في اللحظة الأخيرة، رفض ملادينوف تولي هذا المنصب لأسباب عائلية وأكمل عمله في الأمم المتحدة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020.

المصدر: وكالة سبوتنيك