عكر: لوقف الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة لبنان

شددت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر على “ضرورة وقف الإعتداءات والخروق المتكررة من جهة العدو الإسرائيلي ورفض لبنان لأي تعد على سيادته برا وبحرا وجوا”، واكدت على “وجوب تطبيق الجانب الإسرائيلي للقرارات الدولية لا سيما القرار 1701 بمندرجاته كافة”.

كلام عكر جاء الاثنين خلال استقباله قائد قوة “اليونيفيل” العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو ديل كول، وإستنكرت عكر عملية خطف العدو للمواطن اللبناني حسن زهرة والإنتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تجاه لبنان، وأثنت على “الجهود التي قامت وتقوم بها قوات اليونيفيل بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني لمعالجة هذه الأمور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام