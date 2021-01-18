الشيخ ياسين: لتأسيس مراكز متخصصة بمواجهة وباء الكورونا

أسف رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين، في تصريح، “للدرك الذي انحدرت إليه الاوضاع في لبنان حيث بات الشعب ينتظر لقاحات وباء كورونا ولقاءات المسؤولين مع بعضهم البعض لحل المشاكل”.

وقال: “إن هذين الوبائين يمعنان فتكا بفئات الشعب اللبناني كله دون ان يرف جفن لاي من المسؤولين المتناحرين على المصالح والمنافع الشخصية حتى بات المواطن يبحث عن لقمة عيشه علها تكون مخزنة في مستودعات سها عنها المسؤولون”.

وامل ان “يتم تأسيس مراكز متخصصة بمواجهة وباء الكورونا في كل المناطق وخصوصا في مدينة صور التي كثرت فيها الاصابات”.

وشدد على “ضرورة تشكيل حكومة انقاذ بأسرع وقت ممكن لأن الامور وصلت الى حد لا يمكن السكوت عليه وهي تهدد لبنان كيانا ودولة ونظاما”.

واعتبر ياسين “ان قرار العقوبات الاميركية بحق شخصيات عربية تسعى لحل مشاكل بلادها وبحق مقامات دينية يجمع على قدسيتها المؤمنون، كل هذا يؤكد افلاس الادارة الاميركية وانحدارها الى مستوى لا انساني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام