مستشفى الحريري: حالتا وفاة و93 إصابة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2021 - 00:36

مستشفى الحريري: حالتا وفاة و93 إصابة بكورونا

منذ 56 mins 16 January، 2021
مستشفى رفيق الحريري
لبنان

أظهر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي السبت أن عدد المرضى المصابين بوباء كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة بلغ 93، في حين بلغت الحالات الحرجة 39 حالة، وتسجيل حالتي وفاة.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 338 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 93.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى، منذ البداية حتى تاريخه: 863 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة، الى وحدة العزل، بعد تحسن حالتها: 2.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 39.

– حالات وفاة: 2.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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