قوى الامن توضح: من المعيب من أجل سبق صحفي إتهامنا بوقف الاعمال بمستشفى رزق

أوضحت قوى الامن الداخلي، في بيان، “ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي، عن توقيف أعمال البناء من قبل قوى الأمن الداخلي في مستشفى رزق الجامعي LAU، بسبب إقامتها هذه الأعمال في الباحة الخارجية التابعة للمستشفى لزيادة عدد الأسرة لمرضى كوفيد”.

وقالت: “كل ما في الأمر أن إحدى دوريات قوى الأمن الداخلي التي تتجول في هذه المنطقة، قامت بسؤال المعنيين عن الأعمال الجديدة الجارية، ثم اتصل رئيس الدورية بآمر الفصيلة، الذي طلب منه تقديم كل التسهيلات والمساعدة للاسراع في هذا البناء الضروري لمرضى كوفيد”.

وختمت: “من المعيب على البعض من أجل سبق صحفي مغلف بطابع إنساني، من دون مراعاة الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد في ظل إنتشار هذا الوباء الخبيث، إتهام قوى الأمن الداخلي ظلما، التي تعمل جاهدة لضمان سلامة وأمن المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية