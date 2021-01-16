اسماعيل سكرية عن لقاحات كورونا: مرحبا بالتنوع ولنراقب التنفيذ

قال رئيس الهيئة الصحية الصحة حق وكرامة الدكتور اسماعيل سكرية في بيان: “إن كنا من أول من انتقد حصر خيار اللقاح ضد كورونا بمصدر واحد هو شركة فايزر وطالبنا منذ شهور بفتح باب التنوع شرقا وغربا لاسباب مالية ولوجستية وصحية، فاننا ومع ترحيبنا باستحضار مليون جرعة من اللقاح الصيني، إلا اننا نلفت الانتباه ونحذر من اخضاع تأمين اللقاح لسباق غير منظم ودائما تحت شعار الاقتصاد الحر، مطالبين بتوحيد القرار اللقاحي وإخضاعه لدراسة حاجة البلد وتنظيم توزيعه منعا لفوضى الاغراق والتسلل للسوق السوداء والابتزاز بالاسعار تحت ضغط الحاجة، وبضبط علمي لتوقيت جرعات اللقاح بدون تأخير أو انقطاع كما يحصل دائما في توزيع أدوية السرطان في الكرنتينا.. مرحبا بالتنوع ولنراقب التنفيذ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام