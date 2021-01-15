آية الله سماحة الشيخ عيسى قاسم:الشيخ زهير عاشور واحدٌ من أبرز المطالبين بحقوق الشعب وفي مقدمتها الحق السياسي الذي هو الأساس الصلب لرعاية وضمان كل الحقوق الأخرى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 15 2021 - 16:00

آية الله سماحة الشيخ عيسى قاسم:الشيخ زهير عاشور واحدٌ من أبرز المطالبين بحقوق الشعب وفي مقدمتها الحق السياسي الذي هو الأساس الصلب لرعاية وضمان كل الحقوق الأخرى

منذ 47 mins 15 January، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة