البرلمان اللبناني يقر القانون الرامي الى الإستحصال على لقاحات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2021 - 16:00

البرلمان اللبناني يقر القانون الرامي الى الإستحصال على لقاحات

منذ 1 ساعة 15 January، 2021
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