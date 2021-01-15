الرئيس نبيه بري ينوه بعمل رئيس واعضاء لجنة الصحة النيابية والجهد الجبار الذي بذل لإنجاز القانون الذي يسمح بإستيراد اللقاحات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2021 - 16:00

الرئيس نبيه بري ينوه بعمل رئيس واعضاء لجنة الصحة النيابية والجهد الجبار الذي بذل لإنجاز القانون الذي يسمح بإستيراد اللقاحات

منذ 1 ساعة 15 January، 2021
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