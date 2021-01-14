تحويل الكافيتيريا بمستشفى “سان جورج” إلى مكان لاستقبال المرضى بسبب كورونا

أعلن مستشفى “سان جورج” – الحدت في بيان له الخميس انه تم تحويل الكافيتيريا إلى مكان يمكن استقبال المرضى فيه، وذلك بعد امتلاء كل الأسرة في المستشفى وتزايد عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا.

ولفت البيان الى انه تم تقسيم الكافيتيريا إلى 8 غرف تصلح لاستقبال حالات كورونا، ولا يزال العمل جار لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الحالات.

ودعا البيان “الناس إلى الحذر وعدم الاستخفاف بوباء كورونا والوقاية قدر الامكان، إذ أن الجسم الطبي يعاني من الإرهاق والتعب”، ولفت الى ان “مرضى كورونا المتواجدين في المستشفى يعانون من أوجاع مؤلمة تصل إلى حد الموت”.

وشدد البيان على “ضرورة إيقاظ ما تبقى من حالة الوعي المتمناة من الاهالي والشعب اللبناني لأن الوضع بات صعبا من كل النواحي الجسدية والنفسية لدى الطاقم الطبي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام