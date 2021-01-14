تدشين مصفاة قشم للنفط الخام الثقيل

افتتح الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني، اليوم الخميس، في مؤتمر عبر الفيديو، مشروع مصفاة النفط الخام الثقيل في مجال انتاج القار ومشروع تلبية متطلبات انتاج القار باستثمارات تبلغ 240 مليون دولار.

وأفادت منظمة منطقة قشم الحرة، أن المصفى أنشأ على مساحة 64 هكتاراً وباستثمار 164 مليون دولار، وتبلغ طاقته الإنتاجية 35 ألف برميل يومياً.

ووفر انشاء هذا المشروع فرص عمل لالف و100 عامل، وبعد افتتاحه سيوفر 250 فرصة عمل دائمة للعمل في المصفاة.

ويهدف افتتاح هذا المشروع الى إنتاج منتجات عالية الجودة وفقا لمعايير Euro 2005، والحد من التلوث البيئي وكفاءة الطاقة والمساعدة في تعزيز الصادرات.

كما تم تشغيل المرحلة الأولى من تلبية متطلبات مصفاة البيتومين (القار) باستثمارات 76 مليون دولار.

مع افتتاح المشروع، سيتم إنتاج 21 ميغاواط من الكهرباء و8 الاف متر مكعب من المياه العذبة و38 ألف طن من البخار يوميا كمتطلبات أساسية لإنتاج البيتومين في المصفاة.

كما رعى الرئيس روحاني اليوم عبر الفيديو، تدشين 27 مشروعاً بقيمة 240 مليون دولارا و17 ألفاً و436 مليار ريال في مجالات النفط والغاز والطاقة والإنتاج والثروة السمكية والهندسة المدنية والسياحة.

المصدر: وكالة ارنا