ايران: القرار الاميركي ضد انصار الله هو اخر جهود ترامب بالدور المخرب في اليمن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة إن “اطلاق صفة الارهاب على حركة انصار الله من قبل امريكا، سيؤثر على الحل السلمي للازمة في اليمن كما يعيق وصول المساعدات الانسانية ومهام الامم المتحدة لارساء السلام في هذا البلد”.

واكد المتحدث الاربعاء ان “هذا القرار يمثل اخر جهود حكومة ترامب لاستكمال دورها المخرب في الحرب المشينة المفروضة على اليمن والتي ستضع الحل السياسي ومفاوضات السلام في هذا البلد امام طريق مسدود”، واوضح ان “منذ بداية الحرب ضد اليمن، كانت امريكا الداعمة الرئيسية لجرائم الائتلاف الذي تقوده السعودية ضد هذا البلد”.

وقال المتحدث إن “امريكا لم تدخر اي دعم مالي وعسكري في هذا الخصوص”، ولفت الى ان “حكومة ترامب و وزارة خارجيته ايضا لم تدخرا اي جهد لاضرام نار الحرب واعاقة جميع القنوات المؤدية الى حل سياسي للازمة اليمنية”، وتمنى ان “يتخذ المجتمع الدولي موقفا ضد هذا القرار البغيض التي اتخذته وزارة خارجية كيان ترامب”.

المصدر: وكالة ارنا