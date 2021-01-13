وزير الصحة حمد حسن دخل المستشفى بعد تأكيد إصابته بكورونا

أصيب ​وزير الصحة​ العامة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​ بفيروس كورونا​، وادخل الى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت إدارة مستشفى السان جورج – الحدث، في بيان لها، عن أنه “بعد الجهد والتعب والمعاناة العمل الدؤوب كان وسام جهاده أن أصيب الوزير حسن بسهم من سهام فيروس كورونا وقد دخل المستشفى لتلقي العلاج، ونطمئن المحبين بأن وضعه مستقر”.

وكان قد أعلن الوزير حسن، في وقت سابق من اليوم، أنه بدأ فترة من الحجر الصحي ريثما يجري الفحوص الضرورية اللازمة، بعد تأكد إصابة ثلاثة من أفراد مكتبه بفيروس كورونا.

المصدر: موقع المنار